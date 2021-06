Torsdagens coronatal: Færre end 200 nye smittede på Fyn den seneste uge

Kerteminde Kommune har som den eneste på Fyn en lille stigning i incidenstallet, som torsdag er 37,9. Det dækker over, at der er konstateret ni nye smittetilfælde i kommunen i løbet af den seneste uge, hvilket er to flere end onsdag, hvor der var opgjort syv nye smittetilfælde.

Flere end 47.000 vaccineret i Odense

Bortset fra Odense har samtlige fynske kommuner vaccineret flere end 26 procent af borgerne over 16 år.

I Odense Kommune er i alt 47.104 personer fuldt vaccineret mod coronavirus, og selvom det er langt det højeste antal på Fyn, er andelen altså den laveste. Den ligger på 22,9 procent.