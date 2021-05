Torsdagens coronatal: Fyn skiller sig ud med lav smitte

På Fyn er der fortsat ingen sogne, der er lukket ned. Faktisk er der kun ét sogn på hele Fyn, hvor incidensen er over 500 - nemlig Gamtofte sogn i Assens Kommune med et incidenstal for sognet på 654.

Der er dog stadig lang vej før, sognet skal lukke ned. Et sogn skal nemlig først lukke, når det opfylder tre krav. Gamtofte sogn opfylder lige nu to ud af tre kriterier, men det sidste kriterie om antallet af nye smittede de seneste syv dage, opfyldes ikke.