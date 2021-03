Torsdagens coronatal: Kerteminde indtager kedelig førsteplads

Der er sket en stigning i antallet af smittede i størstedelen af de fynske kommuner. Det viser torsdagens opgørelse af smittetal fra Statens Serum Institut.

Alle fynske kommuner - bortset fra Langeland, Nyborg og Ærø - har således oplevet en stigning.

Ifølge de nye tal har Kerteminde Kommune nu det højeste incidenstal på 117,9. Også i Odense ligger incidenstallet over 100. Med 215 smittetilfælde i løbet af de seneste syv dage har Odense et incidenstal på 105,3.

Læs også Se, hvor du kan få prikket: Vaccinationssteder på vej i alle kommuner

Smitte stiger igen i Vollsmose

I Odense-bydelen Vollsmose, som de seneste uger har været ramt et større smitteudbrud, stiger smitten for tredje dag i streg, men ligger dog stadig langt under sit højeste niveau. Ti nye smittede det seneste døgn betyder, at bydelen har et incidenstal på 503,1.

Myndighederne har sat ind med skærpede regler i området for at komme smitten til livs i bydelen.

Læs også 20 personer sigtet for ikke at bære mundbind i Vollsmose

Konkret betyder det, at der er krav om at bære mundbind på alle indendørs offentlige arealer, medmindre man har en særlig grund til, at man ikke er i stand til at bære mundbind.

Kravet er gældende indtil 7. april. Det kan medføre en bøde på 2.500 kroner ikke at overholde kravene, og Fyns Politi har tidligere meldt ud, at man vil være synligt til stede for at håndhæve reglerne.

Kommune Incidens 18.03 Incidens 17.03 Ændring Færdig-vaccineret Procent vaccineret Odense 105,3 100,4 4,9 8980 4,36 Nordfyns 87,8 84,4 4,0 1169 3,95 Svendborg 32,6 30,9 5,5 3719 6,37 Kerteminde 117,9 84,4 39,7 1096 4,60 Langeland 8 32,1 -75,1 697 5,64 Nyborg 62,6 87,6 -28,5 1315 4,12 Assens 29,3 22 33,2 1684 4,13 Middelfart 64,4 59,3 8,6 2257 5,78 Faaborg-Midtfyn 77,7 68 14,3 2255 4,37 Ærø 0 0 0,0 308 5,17 Total 23480 4,70

Positiv udvikling i Nyborg

Onsdag kom Nyborg Kommunes incidenstal for første gang i en længere periode under 100, og den udvikling ser ud til at fortsætte. Torsdag ligger tallet på 62,6.

Også på Langeland går det den rigtige vej med smitten. I den seneste uge har man blot konstateret et enkelt tilfælde af coronavirus. Det betyder, at kommunen har et incidenstal på 8. Dermed kommer man under myndighedernes såkaldte bekymringsgrænse, som ligger på 20.

Ærø har som den eneste kommune ikke registreret nogen tilfælde af coronavirus den seneste uge.

Der er i alt registreret 386 nye smittetilfælde på Fyn de seneste syv dage.

Læs også Følg corona-situationen: EMA: AstraZenecas vaccine er sikker og effektiv