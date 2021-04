Torsdagens coronatal: "Kun" en fynsk kommune er over 100 i incidenstal

Antallet af smittede på tværs af det fynske område er fra onsdag til torsdag faldet med otte personer. Faldet er størst i Odense, hvor der torsdag er syv færre smittede end onsdag.

Samtidig er der nu "kun" én fynsk kommune, som har et incidenstal på over 100. Det er Svendborg Kommune, som i torsdagens tal fra Statens Serum Institut er noteret for et incidenstal på 108,3.

Svendborg har siden mandag testet intensivt, efter der er fundet fire særlige varianter af covid-19.

Læs også Nye regler for restriktioner truer: Smitten falder kraftigt i Vollsmose

Odense Kommune er for første gang i lang tid landet på et tocifret tal og er noteret for et incidenstal på 99,9.

HVAD ER INCIDENSTAL? Incidenstallet er en indikator, der viser antallet af registrerede smittede opgjort per 100.000 indbyggere i en bydel, kommune eller landsdel. Jo højere tallet er, jo mere udbredt er smitten i området. Incidenstallene kan få stor betydning for, hvilke dele af landet der får lov til at genåbne først. Har en kommune eller en bydel incidenstal på over 100, er der større risiko for, at den fortsat skal være lukket ned, selv om resten af samfundet kan genåbne. Se mere

De største ændringer fra onsdag til torsdag er sket i Assens Kommune, hvor incidentallet er faldet med 14,2 procent til 44. I Middelfart er det gået den anden vej med en stigning på 25,8 procent til et incidenstal på 30,9.

Under det såkaldte bekymringstal på 20 finder man fortsat kun Ærø, som har et incidenstal på et rundt nul.

Fyn er en smule foran i vaccinetal

På landsplan er yderligere 662 personer bekræftet smittet med coronavirus, viser tallene fra Statens Serum Institut.

De nye smittetilfælde er fundet i 200.622 prøver, hvilket betyder, at 0,33 procent af dem påviste smitte.

Læs også Efter indgreb: Flere børn i Odense-ghettoer går i dagtilbud

Af opgørelsen fremgår det også, at antallet af indlagte falder med 7 til 211. 39 af dem er så syge, at de har behov for intensivbehandling, og heraf får 24 også hjælp af en respirator til at trække vejret, skriver Ritzau.

Der er registreret fire dødsfald.

Som man kan se af tabellen er der nu 34.477 færdigvaccinerede personer i det fynske område. På landsplan er 389.589 personer færdigvaccineret, hvilket svarer til 6,7 procent af befolkningen. På Fyn er det procenttal 6,91.

Kommune Incidens 1/4 Incidens 31/3 Ændring Færdigvaccineret Procent vaccineret Odense 99,9 103,3 -3,3 12876 6,25 Nordfyns 70,9 67,6 4,9 1906 6,44 Svendborg 108,3 106,5 1,7 5073 8,69 Kerteminde 71,6 67,4 6,2 1609 6,75 Langeland 40,1 40,1 0,0 1040 8,42 Nyborg 87,6 97 -9,7 2008 6,29 Assens 44 51,3 -14,2 2614 6,41 Middelfart 30,9 25,8 19,8 3292 8,44 Faaborg-Midtfyn 64,1 64,1 0,0 3497 6,78 Ærø 0 0 0,0 562 9,43 Total 34477 6,91