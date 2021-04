Torsdagens coronatal: Mærkbart fald i smittede over det meste af Fyn

Det gælder Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor incidenstallet er steget fra 40,8 til 42,7, fordi man har registreret ét ekstra tilfælde med Covid-19.

Ingen lukkede sogn

Således er der fundet 22 smittede over syv dage imodsætning til de 21, man havde opgjort onsdag.

Siden 12 april har man også kunnet lukke for sogn, hvis de enten havde 400 smittede per 100.000 indbyggere, havde 20 eller flere smittefælde indenfor et døgn eller positivprocenten viste mere end to procent smittede.

Ingen af de fynske sogne eller kommuner står dog i den situation, som man kan se det i tabellen nedenunder.

Se dagens detaljerede smittetal for de 231 fynske sogne (swipe for at se alle kolonner på mobilen):