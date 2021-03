Torsdagens coronatal: Smitten falder i fem kommuner

Torsdag er incidenstallet faldet i fem fynske kommuner.

Det viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut, SSI, som torsdag kom med nogle timers forsinkelse.

I Odense Kommune, hvor der er registreret 251 smittetilfælde de seneste syv dage, er incidenstallet nu 122,9. Onsdag lå det på 133,2.

Læs også Endnu en stigning: Coronasmitten har stadig sit tag i Vollsmose

Også i Assens, Faaborg-Midtfyn, Middelfart og Nordfyns Kommune er smittetrykket faldet. I alle fire kommuner er incidenstallet under 100, og det faldende incidenstal dækker over et lille antal færre smittede i forhold til onsdag.

Størst er smittefaldet i Nordfyns Kommune, hvor der i løbet af den seneste uge er registreret 16 smittetilfælde. Her ligger incidenstallet nu på 54 i forhold til 74,3 onsdag.

Kommune Incidens 25.03 Incidens 24.03 Ændring Færdig-vaccineret Procent vaccineret Odense 122,9 133,2 -7,7 10880 5,28 Nordfyns 54 74,3 -27,3 1504 5,08 Svendborg 75,6 73,9 2,3 4579 7,85 Kerteminde 164,2 164,2 0,0 1385 5,81 Langeland 8 8 0,0 914 7,40 Nyborg 84,5 68,8 22,8 1668 5,23 Assens 39,1 44 -11,1 2077 5,09 Middelfart 33,5 46,4 -27,8 2731 7,00 Faaborg-Midtfyn 89,4 93,3 -4,2 2870 5,57 Ærø 0 0 0,0 551 9,25 Total 29159 5,84

Næsten 30.000 vaccinerede

I alt 29.159 borgere i de fynske kommuner er nu fuldt vaccineret mod coronavirus. Det er 5,84 procent af alle med bopæl i det fynske.

Tallet flugter nogenlunde med andelen af vaccinerede på landsplan. Her er i alt 5,9 procent af befolkningen færdigvaccinerede.

I Nordfyns Kommune, hvor den laveste andel af borgerne er færdigvaccinerede - 5,08 procent - har 1.504 personer nu fået begge vaccinestik.

I Odense Kommune er i alt 10.880 personer vaccineret, hvilket svarer til 5,28 procent af borgerne.

Kommune smittede i dag på syv dage smittede i går på syv dage Forskel Odense 251 272 -21 Nordfyns 16 22 -6 Svendborg 44 43 1 Kerteminde 39 39 0 Langeland 1 1 0 Nyborg 27 22 5 Assens 16 18 -2 Middelfart 13 18 -5 Faaborg-Midtfyn 46 48 -2 Ærø 0 0 0 Total 453 483

På landsplan er 214 personer indlagt med coronavirus, hvoraf 44 ligger på intensiv. I alt 29 ligger i respirator, hvilket er en mere end onsdag.

Siden onsdag er der kommet 814 nye smittede på landsplan. Fem personer er døde.