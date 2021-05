Torsdagens coronatal: Stabile smittetal på det meste af Fyn

Det er også tilfældet på Ærø og Langeland, hvor der den seneste uge ikke er registreret nogen smittede, og dermed har man et incidenstal på nul.

Små stigninger i fire kommuner

De fleste af de 276 personer, der den seneste uge er testet positiv, er fra Odense. Her har 174 personer fået et positivt svar. Dermed stiger incidenstallet - andelen af smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge - til 85,2. Det er Fyns højeste incidenstal.