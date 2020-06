Tour de Fyn: Skjulte ferieperler med Jim Lyngvild og Signe Ryge

Sommeren 2020 bliver sommeren, vi aldrig glemmer. Det bliver sommeren, hvor vi dykker ned i vores hjemlige hav, i vores eget nærområde og vores egen baghave.

Mange fynboere kommer nemlig til at tilbringe sommeren med at være hjemme på Fyn og tage afsted på udflugter. Det ved vi, for da vi i Den Fynske Redaktion på TV 2/ Fyns facebook spurgte jer, hvad I skal lave til sommer, svarede et flertal nemlig, at I skal være hjemme og tage på småture i omegnen.

Der er så mange skjulte skatte lige uden for vores egen bagdør Jim Lyngvild, Korinth

Jeres guide til fynske ferie

På TV 2/ Fyn vil vi gerne hjælpe jer med at opdage, hvor mange skjulte perler der egentlig er lige ved hånden her på Fyn. Derfor laver vi en digital event, hvor ti attraktioner fra alle ti fynske kommuner får mulighed for at præsentere sig og fortælle, hvorfor de synes, at I skal besøge lige præcis dem til sommer.

De helt store turistattraktioner som Odense ZOO, Egeskov Slot eller Naturama er ikke med i denne omgang. Det er de mindre og knap så kendte steder, som vi nu retter søgelyset mod. De får ganske få minutter hver i sær til at overbevise både Jim Lyngvild og alle jer andre om at sætte kursen mod netop deres adresse.

Fra strandsalat til hesteinternat

Jim Lyngvild og Signe Ryge mødes på Vikingeborgen Ravnsborg, Jim Lyngvilds hjem. Sammen tager de på en digital flyvetur rundt til alle de fynske kommuner for at finde netop deres skjulte ferieperle. De to taler med en række dybt dedikerede mennesker, der alle har noget helt særligt at byde på til de fynske feriegæster, som ikke kom afsted til den italienske swimmingpool og den franske riviera.

Turen vil spænde fra unik, ærøsk natur med mad plukket på stranden over Fyns største jernalderhal til store krondyrflokke på vestfyn. Alle de skjulte perler er steder, som er helt oplagte for børnefamilier, men som også er en oplevelse med alle andre med interesse for den fynske natur og kultur.

Roadtrip på Fyn

Jim Lyngvild er lige nu aktuel i DR-programmet Jim og Ghita, hvor han sammen med skuespiller Ghita Nørby drager landet rundt på roadtrip for at besøge hemmelige og glemte perler i Danmark. Jim Lyngvild bor selv ved Korinth på Sydfyn og holder meget af at finde nye steder på sin egen ø.

- Det giver så meget mening for mig at gå på opdagelse i vores hjemegn fremfor at søge udenlands. Der er så mange skjulte skatte lige uden for vores egen bagdør, siger Jim Lyngvild.

Fynsk top tre

Når Jim Lyngvild og Signe Ryge har "besøgt" 10 skjulte perler i alle afkroge af Fyn, så kårer Jim Lyngvild til sidst sin helt private top tre liste over de steder på Fyn, som han bare bliver nødt til at opleve denne sommer, som vi aldrig glemmer.