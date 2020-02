Træ bremser tog på Fyn - træer hænger faretruende

Et træ er tirsdag eftermiddag væltet ned i en køreledning ved Tommerup, meddeler Banedanmark og DSB på Twitter.

Uheldet betyder færre tog på Vestfyn. Således er regionaltogene mellem Odense og Fredericia aflyst. I stedet er der indsat togbusser.

Prognosen siger, at togene kører igen omkring klokken 18.30.

InterCity- og InterCityLyntog er dermed eneste tog mellem Odense og Fredericia.

Træer hænger ud over vej

Blæsevejret skaber problemer flere steder. Udover at et væltet træ bremser togene over Vestfyn, er et træ væltet ud over Radbyvej syd for Håstrup.

Desuden hænger flere træer faretruende lavt ud over vejen, oplyser Fyns Politi.

Problemer på broerne og E20

Flere steder på Fyn er der målt vindstød af stormstyrke og på Storebæltsbroen, Lillebæltsbroen og Langelandsbroen advarer Vejdirektoratet om kraftig vind.

På rute 9 Svendborgsundbroen frarådes det at passere med vindfølsomme køretøjer.

På E20 Fynske Motorvej mellem Odense SV og rasteplads Ålsbo Nord skal man passe på i begge retninger.

Flere skilte i hele vejarbejdsområdet er væltet.

Vejhjælp er på stedet, melder Vejdirektoratet og råder trafikanterne til at nedsætte hastigheden.

Vinden forventes at aftage i løbet af natten til onsdag.

Færger aflyser

Den voldsomme blæst har fået Ærøfærgerne til at aflyse flere afgange. Således er afgangen Fynshav-Søby klokken 17.30 aflyst.

Vil følger situationen ...