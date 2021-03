Trænerjagt i OB: - Der må være en plan, vi ikke kender

Jagten efter en ny cheftræner er indledt i Odense Boldklub, efter mandagens farvel til Jakob Michelsen. Og nu skal klubbens ledelse finde den helt rigtige afløser, der endelig kan løfte OB derop, hvor ledelsen mener, at den hører hjemme: I den øverste halvdel af Superligaen.

At dømme efter udtalelserne mandag fra OB’s ledelse er der langt fra en ny træner på plads.

Det til trods for, at klubben allerede i december meldte ud, at der skulle findes en ny træner senest til sommer, når Jakob Michelsens kontrakt udløb.

Sportschef bliver træner

Men foreløbigt er det altså sportschef Michael Hemmingsen, der er blevet bedt om at agere træner i de sidste kampe. Med det umiddelbare nye primære mål: Undgå nedrykning.

Rygtebørsen Der har ikke været mange indikationer på, hvem der kan blive ny cheftræner for OB. Men der har været masser af mere eller mindre seriøse bud på de sociale medier. Vi lister nogle af dem op her: Ole Tobiasen. Netop fyret i hollandske Almere

Peter Sørensen. Har sagt op i Hobro

Bo Henriksen. Tidligere træner i Horsens

Brian Riemer. Assistenttræner i Brentford

Jens Gustafsson. Tidligere træner i IFK Norrköbing

Peter Feher. Assistent i AaB

Alexander Zorninger. Tidligere træner i Brøndby

Poya Asbaghi. Træner for Sverige U21

Henrik Clausen. Trænerudvikler FK Haugesund. Tidligere OB-træner

Jesper Sørensen. Assistent i Brøndby

Henrik Hansen. Assistenttræner i OB

Michael Hemmingsen. Sportschef i OB Se mere

Samtidig har OB – noget utraditionelt – meldt ud, at man har hyret et rekrutteringsfirma, der skal hjælpe med at finde den nye træner.

En af dem, der undrer sig over den strategi, er den tidligere OB-træner Troels Bech, der kender klubben bedre end de fleste.

Ser usædvanligt ud

Troels Bech har været træner i OB hele tre gange og efterfølgende sportsdirektør i Brøndby IF. I dag er han selvstændig.

Han har ikke selv hørt fra klubben i denne omgang. Så meget vil han gerne – grinende - afsløre. Men ellers er han ikke meget for at gætte på, hvad der foregår i OB lige nu.

- Det ser lidt usædvanligt ud. Som sportschef ville jeg selv have svært ved ikke at stå i spidsen for det, der skal ske, siger Troels Bech med henvisning til, at OB har koblet firmaet OneNexus på opgaven at finde en ny cheftræner.

For når Michael Hemmingsen nu skal være midlertidig træner, må det være begrænset, hvor meget tid han kan bruge på at lede efter en ny træner.

- Det må være tegn på, at der ligger en plan, som vi andre ikke kender. Andet kan jeg ikke tro, siger Troels Bech

Michael Hemmingsen er sportschef i OB. Men i de kommende måneder skal han også være træner. ​​​​​​ Foto: August Sandberg

Sundt med ekstern hjælp

Ifølge Odense Sport & Events direktør Enrico Augustinus er der ikke noget odiøst i, at klubben har hyret hjælp udefra for at finde den rigtige træner.

Også selvom klubben har en sportschef.

- Det er klart, at nu hvor Michael har fået andre opgaver, kan han ikke lige pludselig dobbeltjobbe. Så vi har være nødt til at få ekstern hjælp til det. Jeg tror iøvrigt også, at det er sundt for os. Det bruger vi også til andre lederstillinger i Odense Sport og Event, siger Enrico Augustinus.

- Så sikrer vi et par ekstra øjne til, at vi rammer den rigtige profil. Så en sund øvelse som Michael jo stadigvæk er en del af som fungerende manager og sportschef. Men nu bare med ekstern hjælp.

Enormt tryk udefra

Det er Firmaet OneNexus, som OB har hyret til at hjælpe med at finde den rette træner. De præsenterer sig selv som en konsulentvirksomhed, der er en ”betroet rådgiver for organisationer, trænere og ledere i den professionelle sportsbranche”.

Partnere i firmaet er Allan Gaarde, der både har været professionel fodboldspiller og sportsdirektør i fodboldklubben AaB mellem 2013 og 2019, tidligere GOG-træner Carsten Albrektsen og Morten Seeberg, der har en cand. Merc. i Strategi, Organisation og Ledelse.

Allan Gaarde vil ikke udtale sig konkret om samarbejdet med OB, men vil gerne forklare, hvorfor han mener, at det giver mening, at OB beder OneNexus om at hjælpe til at finde en ny cheftræner:

- I fodboldklubber i dag er der et enormt tryk udefra. Der er stor interesse for klubberne, der har mange opgaver. Men samtidig er der små organisationer i klubberne. Så det er svært at have kompetencerne til alt.

Kunden bestemmer

Allan Gaarde medgiver, at det er en kompliceret proces at få alle ender til at nå sammen, når en klub skal finde en ny træner, der skal passe ind i både klubben, organisationen og strategien.

Og for OneNexus handler det ikke kun om at finde en håndfuld konkrete emner.

- Vores rolle er også at udfordre og stille de rigtige spørgsmål. I sidste ende er det selvfølgelig altid kunden, der træffer den endelige beslutning.

På spørgsmålet om det ikke er usædvanligt, at en superligaklub hyrer et eksternt firma til at finde en fremtidig træner, er Allan Gaarde klar i mælet:

- Sportsbranchen i Danmark er generelt en ung branche. Men udenfor Danmarks grænser kan jeg slet ikke forestille mig en klub i for eksempel Bundesligaen eller Premier League, der ikke ville gøre det samme.

Spillerbudget i Superliga-klubberne: Hvad har en ny træner at gøre godt med? Hvert år laver Tipsbladet en opgørelse over klubbernes spillerbudget. Opgørelsen her er fra starten af februar i år: 1: FC København: 165 mio kr 2: FC Midtjylland: 120 mio kr 3: Brøndby IF: 65 mio kr 4: AGF: 43 mio kr 5: AaB: 42 mio kr 6: OB: 40 mio kr 7: FC Nordsjælland: 35 mio kr 8: Sønderjyske: 30 mio kr 9/10: Randers FC: 27 mio kr 9/10: Vejle Boldklub: 27 mio kr 11: AC Horsens: 19 mio kr 12: Lyngby: 18 mio kr Kilde: Tipsbladet Se mere

OB er spændende

Det, Allan Gaarde mener, de som firma har, og som klubberne ikke har, er blandt andet bedre tid. Og så kan de som firma arbejde mere anonymt med rekrutteringen, end en sportschef for eksempel kan.

Er der så nogle kandidater til cheftrænerjobbet i OB?

- OB er superspændende. Så der vil altid være kandidater til det, siger Allan Gaarde.

Ny strategi

Martin Davidsen er redaktør på OB-mediet Stemmer Fra Ådalen. Han kan godt se, at hele forløbet i OB udefra set kan virke rodet.

Men han synes samtidig at det er fornuftigt, når OB-ledelsen siger, at en ny strategi først skal på plads, og så skal man finde den rette træner, der passer til den.

- OB har været rigtig dårlige til at fortælle, hvem de er, og hvor det er, de vil hen. Derfor er det på tide, at der kommer en strategi. Og så er det fornuftigt, at man finder træneren bagefter.

Det forventes, at OB efter påske offentliggør en større strategi for klubben, der skal fortælle, hvad den vil sigte efter i løbet af de næste fem år.

Et ekstra sæt øjne

Om det så er den rigtigte beslutning,at gøre Michael Hemmingsen til midlertidig cheftræner og samtidig hyre OneNexus til træner-jagten, vil Martin Davidsen ikke gøre sig til dommer over. Men han forstår godt OB.

- Det var vel svært at finde en mere genial løsning lige nu i forhold til trænersituationen. Jeg er i tvivl om, hvor meget man skal lægge i, at klubben hyrer et eksternt firma til rekruttering. Primært håber jeg, at det bare bliver et ekstra sæt øjne og ikke dem, der skal hive fisken endeligt i land, siger Martin Davidsen.

OB har selv meldt ud, at man skal have en ny træner på plads senest 1. juni.