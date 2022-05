Trafik-unoder: Stor stigning i lastbils-anmeldelser

Selv om antallet af politikontroller med lastbilsbranchen kun steg med 6,5 procent fra 2019 til 2021 er antallet af anmeldelser steget med 82 procent.

Og selv om det lyder som en overraskende og foruroligende udvikling, slår man koldt vand i blodet hos TungvognScenter Syd, der kontrollerer lastbilerne på Fyn og i Sydjylland.

For statistik er netop kun statistik.

- Det hører med til billedet, at vi i 2019 havde it-problemer med vores vejbetalingssystem - et system, som benyttes af udenlandske transportører. Da vi fik det op at køre i 2020 fik vi 900 flere sager. Desuden bærer 2021-tallene præg af den store retssag med køre- hviletidsovertrædelser, der efterfølgende kørte ved retten i Odense, forklarer vicepolitiinspektør Jesper Engelund fra Tungvogncenter Syd.