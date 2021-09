Trafikstøj: Flere med store veje i baghaven udvikler demens

Risikoen for at udvikle demens øges markant, hvis man over en længere periode bliver udsat for trafikstøj.



Det viser forskning fra Mærsk Mc Kinney Møller-Instituttet på Syddansk Universitet (SDU). Forskningen er den største af sin art i verden.

Resultaterne viser, at man har en 27 procent forhøjet risiko for at udvikle demenssygdomme, hvis man over en årrække bliver udsat for trafikstøj over 55 decibel, skriver SDU i en pressemeddelelse.