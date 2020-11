Traktorer kørte over Storebæltsbroen i protest: - Retfærdighed skal være retfærdighed

Storebæltsbroen var invaderet af traktorer i nat.

Lørdag venter der nemlig en omfattende traktordemonstration i København, hvor flere hundrede landmænd vil demonstrere mod regeringens ageren i minksagen.

- Retfærdig skal være retfærdig. Lov og orden skal være lov og orden. Nu har de overtrådt grundloven, og det er bare ikke i orden. Og nu vil vi vise, at vi også er her, siger Martin Rostgaard, som har taget turen fra Sønderjylland.

Den 20-årige landmand Martin Rostgaard er ikke selv involveret i minkbranchen, men han vil vise sin støtte og samtidig ytre sin utilfredshed over regeringen i sin traktor.

- Den er gået over gevind. Helt bestemt, siger Martin Rostgaard.

Fynbo bakker op

Thomas Jessen, fritidslandmand fra Gudme på Fyn, har også startet traktoren og kørt med i demonstrationen.

- Jeg tænker, at de har grebet det hele helt forkert an. Det er under al kritik. Det er skandaløst, at man dræber et helt erhverv, som man har gjort, siger Thomas Jessen og fortsætter:

- Vi er utilfredse med, at regeringen overtræder de love, de har lyst til. Og det skal der gøres et eller andet ved.

Landsbrugsmaskinerne var dekoreret med bannere og billeder. Foto: Alexander Aagaard

Traktorer i København skaber opmærksomhed

Demonstranterne håber på, at traktorerne vil gøre sig bemærket, når de kører rundt i hovedstaden.

- Vi kommer i traktorer, fordi det kan ses. Det får forhåbentligt folk til at vågne op. Det håber vi også politikerne indser, siger Martin Rostgaard.

Og den udmelding støtter den fynske fritidslandmand Thomas Jessen op om.

- Landbrugsmaskiner giver noget opmærksomhed. Når der lige står 500 traktorer i København, så kigger folk lidt, siger Thomas Jessen.

Traktorerne skal samles på Kalvebod Brygge, hvorefter de fortsætter forbi blandt andet Christiansborg Slotsplads og Kongens Nytorv.

Demonstrationen forventes at slutte klokken 14.00, og traktorerne bliver ledt ud af byen fra klokken 14.30. Der vil ligeledes være en demonstration i Aarhus i dag.