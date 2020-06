Travl aften i vente: Brandfolk advarer fynboer om bål i haven

Traditionen tro forbinder mange fynboer aftenen den 23. juni med bål og fællessang.

Sankthans er en travl aften for Beredskab Fyn, fordi det i nogle tilfælde går galt med sankthansbålet og heksen, der brændes af.

Derfor opfordrer myndighederne til, at afbrændingen af sankthansbålet sker kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket.

Beredskab Fyn giver herunder nogle gode råd til, hvordan du undgår, at fejringen af højtiden ikke ender med et opkald til brandfolkene.

Gode råd til sankthansbålet Husk at: holde den korrekte afstand: 30 meter til bygninger med hårdt tag 60 meter til marker 200 meter til huse med stråtag og lignende, stakke af hø, brænde og andre letantændelige stakke og stabler, skov, lyngklædte arealer og anden brandbar bevoksning og til større oplag af brandfarlige og letantændelige stoffer.

Afstandene fordobles i vindens retning, når der er jævn og frisk vind, hvilket er fra 5,5 meter i sekundet

bruge et brandsikkert underlag

bygge bålet op af haveaffald og rent og tørt træ - ikke trykimprægneret træ.

du aldrig må bruge benzin, diesel eller sprit til at tænde op med

alle gløder og al ild skal være slukket, så bålet ikke kan blusse op igen, når aftenen er færdig Kilde: Beredskab Fyn

Politi: Virus er her stadig

Fyns Politi opfordrer desuden fynboerne til, at man ikke samles flere end 50 personer i forbindelse med sankthansbålet. Det betyder, at en lang række årlige midsommertraditioner er blevet aflyst eller ændret.

- Det er en god tendens, vi ser lige nu, men de seneste meldinger fra Nordjylland og særligt i Hjørring, hvor virussen er blusset op igen, er en påmindelse om, at virus stadig er her, og at vi alle sammen stadig skal være opmærksomme på vores adfærd, så vi ikke starter nye smittekæder, siger chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj fra Fyns Politi.

At fynboerne og danskerne ikke må samles til de traditionelle sankthansarrangementer, kan betyde, at flere får lyst til at prøve et sankthansbål i haven.

Gode råd til en sikker sankthansaften hjemme i haven. Foto: Beredskabsstyrelsen