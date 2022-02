Travlhed hos politiet: Forældre kimede Fyns Politi ned på første festaften efter genåbning

De fire andre blev anholdt for mindre ordensbekendtgørelser.

- Man skal opføre sig ordentligt, når man er i byen, men hvis man er lidt beruset, kan det måske være svært at finde grænser. Så der var lidt tilsvining af betjente og andre småting, der blev for meget, fortæller Hans Jørgen Larsen.

Fire af de anholdte sidder fortsat på politigården i Odense.

Bekymrede forældre

Udover mange mennesker i byen, har der ikke været voldsager eller andre større sager at tage sig af.

Til gengæld har der været rødglødende telefoner hos politiet.

- Forældre har nok vænnet sig til, at nattelivet længe er lukket lidt før og deres børn derfor er kommet tidligere hjem. Så de ringer og spørger, hvor deres børn er, og hvornår de kommer hjem, siger Hans Jørgen Larsen og fortæller, at forældrene så ringer igen senere på natten for at sige, at deres børn er hjemme igen.