Tre dages ventetid på første ledige tid til PCR-test

Peter Milling fra Odense kørte fredag morgen til Egeparken i Vollsmose for at stille sig i kø til PCR-test uden tidsbestilling. Tidligere på morgenen opdagede han nemlig, at der var tre dage til den første ledige tid på kommunens teststed for PCR-test med tidsbestilling.

Klokken 11 stillede han sig i køen foran teststedet. En smule frustreret over den lange kø og den umulige situation med tidsbestillingen.

- Jeg vil PCR-testes, fordi jeg arbejder som handicaphjælper, og jeg vil være sikker på, jeg ikke smitter. Jeg er både vaccineret og revaccineret, men vi kan stadig ikke vide, om vi smitter, forklarer Peter Milling.