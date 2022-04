Tre familier går ind i kendt bøfkæde: Jensens Bøfhus varsler nye menuer

Efter Corona-pandemien er aktionærerne bag Jensens Bøfhus klar til at genstarte den kendte kæde med fynsk hovedsæde.

Det sker med ny kapital, ny ejerstruktur, bæredygtighed, nye menuer og ny indretning af restauranten, oplyser koncernen i en pressemeddelelse.



Størrelsen på kapitalindskuddet er ikke oplyst.

Fremover udgøres det primære ejerskab af tre hovedaktionærer, som hver ejer 25 procent af virksomheden.

Nye ejere

Hovedaktionærerne er fast repræsenteret i bestyrelsen via investeringsvirksomheden Selfinvest fra Østergaard Nielsen-familien, Habico Invest fra Bøgh-Sørensen-familien samt Gundersen-familien, der foruden formanden Jesper Rosener og to øvrige repræsentanter, udgør den fremtidige bestyrelse.



- At vi i ejerkredsen styrker vores position i koncernen med bestyrelsesposter, er et udtryk for en stærk tro på den fortsatte udvikling af Jensens Bøfhus og viser vores klare opbakning til både fremtiden for konceptet, vores ledelse samt vores mange dygtige medarbejdere, siger Mikkel Hammershøj, fra Selfinvest på vegne af de tre hovedaktionærer.

Bestyrelsesformand Jesper Rosener peger på en anden fordel for kæden.

- Omstruktureringen af bestyrelsesposterne betyder, at beslutningsprocesserne bliver mere agile og vil sætte fart på innovation og nye tiltag blandt kædens knap 30 restauranter, som i snart 40 år har opbygget en bred skandinavisk tilstedeværelse, siger Jesper Rosener.

Ejerne af Jensens Bøfhus har af flere omgange styrket kæden med frisk kapital, og den nye kapitalindspøjtning glæder administrerende direktør Anders Nikolaisen.

Modernisering af restauranter

Kæden er allerede i gang med at modernisere kædens restauranter.

- Første del på den rejse er gennemført i Rosengårdscentret i Odense, der vil danne forbillede for de fremtidige. Her er den gennemgående streg en lys og moderne indretning med blandt andet åbne køkkener og nye aktiviteter til de mindste i familien, siger Anders Nikolaisen.

Det nye look følges op med nye digitale løsninger, nye tiltag på bæredygtighed og nye menuer, der vil blive præsenteret senere.

Efter konsolideringen af hovedaktionærerne og beslutningen om repræsentation i bestyrelsen, består Jensens Bøfhus’ nye bestyrelse af formand Jesper Rosener, næstformand Christian Junker, Søren Bo, Peter Brink Madsen (Habico Invest), Mikkel Hammershøj (Selfinvest) og Alex Gundersen (Gundersen).

Bestyrelsen for Jensens gruppens andet ben, produktionsvirksomheden Jensen Foods i Struer, stiller ligeledes med en ny bestyrelse.

Den består af formand Christian Junker, næstformand Jesper Rosener samt Alex Gundersen.

