Tre fratræder efter uregelmæssigheder på Særslev-Hårslev Skolen

To ledere og en medarbejder er fratrådt deres stilling og en tredje får nye arbejdsopgaver.



Det skriver Nordfyns Kommune i en pressemeddelelse.

En sag vedrørende en femte medarbejder, en leder, er ikke afsluttet, fordi der er tale om en tjenestemandssag, som følger særlige bestemmelser.

TV 2 Fyn har tidligere beskrevet, at en af uregelmæssighederne involverede et pengeskab, hvor 48.000 kroner var gemt væk, så de ikke indgik i skolens regnskab. Pengene stammede fra fester og skolebodsindtægter, og flere ansatte havde kendskab til skabets nøgle.



Der er ikke overblik over, hvad pengene er gået til. Men det involverer blandt andet betaling af gave til en medarbejder, børnepasning, erstatninger af to par støvler og udgifter som is og kaffe i forbindelse med skoleture med eleverne.