Tre gode råd: Sådan fjerner du fusere og affyret fyrværkeri

Krudtrøgen har lagt sig, og for mange er det nu tid til at rydde op efter en festlig nytårs aften.

I den forbindelse har Sikkerhedsstyrelsen udsendt en pressemeddelelse med tre gode råd blandt andet om, hvordan man fjerner fyrværkerirester og fusere. Du kan læse rådene nedenfor:

1: Brug en skovl

- Det er en god idé at feje det brugte fyrværkeri op på en skovl og komme i skraldespanden for restaffald. Men du skal være sikker på, at fyrværkeriet er helt slukket, før du smider det ud. Er du det mindste i tvivl, bør du hælde vand over det, siger Nicoline Zederkof Jensen, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen i pressemeddelelsen.



2: Opbevar ubrugt krudt tørt

Fyrværkeri, som du ikke har fået fyret af, kan du vælge at opbevare hjemme hos dig selv og bruge det til næste nytår. I så fald må du ikke pakke fyrværkeriet ud eller fjerne beskyttelseshætten fra lunten.

Vær opmærksom på, at fyrværkeri skal opbevares tørt og ikke for varmt. Derfor skal det opbevares væk fra elektriske apparater og varmekilder. Det skal desuden stå udenfor børns rækkevidde.

3: Vent en halv time med at fjerne fusere

Sikkerhedsstyrelsen opfordrer til, at man fjerner en fuser, efter at den har ligget et stykke tid, så især børn og unge ikke bliver fristet til at forsøge at tænde den igen i dagene efter nytår. Men at fjerne en fuser er en voksenopgave, og man skal selvfølgelig være særligt varsom.

- Vent minimum en halv time, fra du forsøgte at tænde fyrværkeriet, til du fjerner det. Fej det op på en skovl, og kom det i en spand med vand. Så er du helt sikker på, at eventuelle gløder bliver slukket. Og husk beskyttelsesbriller, når du gør det, siger Nicoline Zederkof Jensen.