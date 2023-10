TV 2 Fyn har opfordret til mobilfri mandag, og i den forbindelse giver seniorkonsulent med speciale i unges digitale trivsel Jonas Ravn fra Center for Digital Pædagogik tre gode råd til at skrue ned for skærmforbruget på mobiltelefonen.

- Du kan slå personliggjorte feeds fra. De er tilpasset dig, men det gør også, at du får meget mere af det, du godt kan lide. Slår du de tilpassede anbefalinger fra, har du i teorien nemmere ved at holde en pause.

- I forhold til børn er det vigtigt, at du er rollemodel og viser ændringer, du gerne vil have hos dit barn.

- Lav ændringer i små etaper. Fokusér ikke på alting med det samme, og skær det hele fuldstændig væk, men identificer nogle små ændringer, du gerne vil lave.