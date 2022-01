Tre grafer viser tydeligt vaccinernes effekt

Sundhedsstyrelsen anbefalede i november børn ned til femårsalderen at få vaccinen, og selv om langt de fleste danskere dermed kan få tilbudt vaccinen på et vaccinationscenter, et apotek eller hos egen læge er over en million danskere fortsat uvaccinerede.

Herunder er samlet tre grafer, der viser effekten af vaccinerne mod coronavirus.

Den første graf viser tydeligt, at antallet af uvaccinerede voksne relativt set udgør en langt højere andel af de indlagte på USA’s hospitaler end vaccinerede voksne. I nogle tilfælde er forskellen 16 gange højere for uvaccinerede.