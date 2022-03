Tre kommuner sælger ud: Trækker nu penge ud af Rusland

Der er særdeles meget fokus på Rusland for tiden. Også i de fynske kommuner, hvor der de seneste dage har været kigget investeringer igennem for at undersøge, om der kunne risikere at være placeret penge i russiske obligationer eller aktier.

TV 2 Fyn har foretaget en rundspørge, der viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune, Ærø Kommune og Nordfyns Kommune ser ud til at have penge placeret i russiske aktiver. De resterende fynske kommuner fortæller, at de ikke på nuværende tidspunkt har investeringer i landet.