Tre uheld på samme tid på Fynske Motorvej

Lørdag formiddag er ferietrafikken sandet til flere steder på Fyn, efter der har været tre trafikuheld tre forskellige steder på Fynske Motorvej.

Fyns Politi oplyser, at de er til stede ved alle tre uheld, og at de gør, hvad de kan for at få genåbnet vejen hurtigst muligt.

Ifølge Vejdirektoratet er der sket et uheld omkring frakørsel 50 syd for Odense i vestgående retning; et uheld mellem Aarup og rasteplads Ålsbo Nord i retning mod Middelfart og et uheld mellem Middelfart Ø og rasteplads Lillebælt S i retning mod Odense.

- Vi har tre, der klager over nakkesmerter ved uheldet omkring Aarup, men ellers er der ingen alvorlige tilskadekomne ved nogen af uheldene, oplyser Peter Vestergaard, vagtchef ved Fyns Politi.

Ifølge Vejdirektoratet forventes normal trafik i løbet af eftermiddagen.

Der er sket tre uheld på tre forskellige dele af Fynske Motorvej lørdag formiddag. Foto: Vejdirektoratet