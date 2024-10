Tre unge mænd dræbt i ulykke

Tre unge mænd er afgået ved døden i forbindelse med en soloulykke i Tommerup på Fyn, oplyser Fyns Politi.

En fjerde passager i bilen, også en ung mand, er desuden alvorligt tilskadekommet, men uden for livsfare.

Ulykken er sket omkring klokken 16.30, hvor personbilen ramte et vejtræ på Nårupvej i Tommerup.

- Flere patruljer, redningskøretøjer og bilinspektør blev sendt til stedet for at klarlægge omstændigheder for uheldet, skriver Fyns Politi fredag aften på X.

Færdselsulykken efterforskes nu, og det vil derfor ikke være muligt at give flere oplysninger om hændelsesforløbet, tilføjer politiet.

De pårørende er underrettet.