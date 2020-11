Treårige Lasse blev kureret for leukæmi på OUH: Nu er kræftafdeling i spil til at flytte

Lasse var bare en lille purk på knap to år, da han i 2019 første gang blev indlagt på H. C. Andersen Børne- og Ungehospital i Odense med leukæmi.

- Jeg husker det som om, vi var der hele tiden, fortæller Lasses mor, Christina Eshøj.

I dag er Lasse tre et halvt år og erklæret rask, men fortsat i behandling for at undgå, at leukæmien vender tilbage. Nu er det bare én i stedet for mange gange om ugen, familien tager på hospitalet.

Derfor ærgrer det Christina Eshøj, at en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen nu undersøger muligheden for at samle al børnekræftbehandling på Rigshospitalet og dermed fjerne behandlingsmuligheden fra universitetshospitalerne i Aalborg, Aarhus og Odense.

For familien på to voksne og fire børn, der bor i Korup tæt ved Odense, var det helt afgørende at have en behandlingsmulighed tæt på, da Lasse blev syg.

- Hvis vi skulle have været i København og prøve at få en familie til at hænge sammen ved siden af, kan jeg slet ikke se kunne lade sig gøre, siger hun.

Allerede nu er overtagelsen af børnekræftbehandlingen en del af Rigshospitalets plan for fremtidig brug af en række lokaler, der lige nu står tomme, skriver pressechef Marianne Uldall i en mail til TV 2 Fyn.

Lasse har en perlesnor, som kaldes en supersnøre og markerer hans behandlingsforløb. Hver perle symboliserer forskellige typer af behandling. Foto: Alexander Aagaard

Regioner svarer med samstemmig kritik

Sundhedsstyrelsens overvejelser om en omfattende centralisering møder skarp kritik fra Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark, der på den baggrund har forfattet et fælles brev til sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Vores behandlingsforløb er over to år, og hvis vi i over to år skal køre i alarmberedskab, hvor vi ikke er hjemme, men i København, ville det smadre en familie fuldstændig Christina Eshøj, mor til tidligere leukæmipatient

- (Det, red.) står i skærende kontrast til også de vestdanske universitetshospitalers gode resultater på højeste internationale niveau samt mange års målrettet og vellykket indsats for at opbygge og vedligeholde stærke kliniske og forskningsmæssige miljøer og samarbejdsrelationer både nationalt og internationalt, står der blandt andet.

Regionsrådsformanden for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), uddyber til TV 2 Fyn:

- Vi mener ikke, at der er fagligt belæg for, at vi får en bedre kræftbehandling til børn ved at samle det, siger hun.

Den kritik er Marianne Skytte Jakobsen, der er ledende overlæge på H. C. Andersen Børne- og Ungehospital, enig i. Hun tvivler på, at en centralisering vil have en positiv effekt for behandlingen.

- Jeg kan ikke umiddelbart kan se, hvem det er til gavn for, siger hun.

Hun frygter derimod, at det kommer til at gå ud over patienterne og de pårørende.

- Så der er ikke noget, der tyder på, at det skulle gøre noget specielt godt for børnene. Eller at det skulle gøre noget for selve behandlingen, siger hun.

I dag er Lasse erklæret rask, men han er fortsat i efterbehandling på H. C. Andersen Børne- og Ungehospital i Odense, så leukæmien ikke kommer tilbage. Foto: Alexander Aagaard

Centralisering for forskning og kvalitet

Ønsket om at centralisere kræftbehandling af børn på Rigshospitalet kommer fra Kjeld Schmiegelow, der er overlæge på Rigshospitalet. Han sendte i 2019 en mail til Sundhedsstyrelsen, hvori han bad styrelsen om at undersøge mulighederne for at varetage børnekræftbehandlingen ét sted.

Der er ikke nogen tvivl om, at man skal prioritere forskning. Men vi mener godt, at man kan gøre det, uden at patienterne behøver at køre hele landet igennem for at få deres behandling på et centralt sted Marianne Skytte Jakobsen, ledende overlæge på H. C. Andersen Børne og Ungehospital

Ifølge Kjeld Schmiegelow er problemet, at det er svært at tiltrække tilstrækkeligt kompetent personale og udføre forskning med den nuværende ordning.

Men det billede kan overlæge Marianne Skytte Jakobsen ikke genkende.

- Der er ikke nogen tvivl om, at man skal prioritere forskning. Men vi mener godt, at man kan gøre det, uden at patienterne behøver at køre hele landet igennem for at få deres behandling på et centralt sted, siger hun.

Overlægen understreger, at en centralisering vil få store konsekvenser for de kræftramte børn som Lasse og deres familier.

- I sig selv er det en hård belastning for familien at få et barn, der har kræft, og derfor betyder det også, at vi skal gøre, hvad vi kan for at lette familiernes belastning, siger hun.

Familieliv under pres

For Lasse og hans familie har det haft stor betydning, at den omfattende og tidskrævende behandling er foregået på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, der hvert år tager imod omkring 40 kræftpatienter.

- Vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at få vores hverdag til at være så normal som mulig, siger Christina Eshøj.

På den måde er det ikke alt, der har handlet om Lasses sygdom.

- For man har brug for, at de andre børn stadigvæk skal eksistere og fungere. Vores behandlingsforløb er over to år, og hvis vi i over to år skal køre i alarmberedskab, hvor vi ikke er hjemme, men i København, ville det smadre en familie fuldstændig. Så det, ville jeg synes, var ganske forfærdeligt, siger hun.

En anden ting er, at transporttiden er afgørende, når der opstår situationer med akut behov for behandling.

- Får han feber, bliver vi indlagt akut. Det gør man lige med det samme, og der kommer læger med det samme, når man kommer ind, siger Lasses mor.

- Hvor mange taber man, hvis man har seks timers transport fra Aalborg? Hvad hvis det er blæsevejr og broen er lukket? Det er nogle småting og nogle praktiske ting, men det har en pris. Der er jo en grund til, at tingene foregår hurtigt.