Trine Bramsen droppet som minister

Lykkeminister



Trods adskillige forsøg og flere fysiske møder med Trine Bramsen i løbet af torsdagen har det ikke været muligt for TV 2 Fyn at få en kommentar fra hende til fynboerne om fremtiden på Christiansborg uden for ministerkontorerne.

Heller ikke TV 2 er lykkes med at få en kommentar fra den nu forhenværende minister.

På Facebook skriver Trine Bramsen, at det har været et privilegie at være minister i tre et halvt år for Danmark.



- Jeg er stolt over det, jeg har udrettet. Og at jeg aldrig har været bange for at tage fat om problemerne. Heller ikke af frygt for at blive kritiseret, skriver Trine Bramsen på Facebook.

Her skriver hun også at hun ser frem til at fortsætte arbejdet på ligestillingsområdet i folketingssalen, og til at være lykkeminister i sit eget og sin datters liv.

På ministerkontoret glæder Dan Jørgensen (S) sig over sin nye ministerpost som udviklingsminister og minister for global klimapolitik. Han håber, at han kan være med til at sprede danske klimaløsninger til resten af verden.