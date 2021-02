Trine Bramsen: Politisk mudderkast fra oppositionen

Det er politisk drilleri, når forsvarsordførere fra Venstre, Lars Christian Lilleholt, og Konservative, Flemming Hansen, har kaldt forsvarsminister Trine Bramsen i samråd om hendes samarbejde med forsvarschefen. Det mener mininsteren selv.

Vi har en fuldstændig samhørighed i vores ledelse, og interviewet var et ønske om at vise at vi står sammen Trine Bramsen, forsvarsminister

- Når man har styr på sit område og laver god politik, så er det sådanne nogle angreb som en oppositionen kan ty til. Det er rent mudderkast, siger Trine Bramsen.

Omtalt interview er baggrund

Baggrunden for at ordførerne fra Venstre og Konservative har kaldt Trine Bramsen i samråd, skyldes et meget omtalt interview fra december sidste år.

Interviewet var et dobbeltinterview, som en journalist fra nyhedsbureauet Ritzau skulle lave med forsvarsminister Trine Bramsen og den nytiltrådte forsvarschef, Flemming Lentfer.

Egentlig ville journalisten gerne have interviewet den nytiltrådte forsvarschef, men Forsvarskommandoen betingede sig, at ministeren også deltog. Ifølge journalisten kørte interviewet af sporet, og fik forsvarsminister Trine Bramsen til at folade lokalet for at vende tilbage med en presserådgiver, der kunne være med under resten af interviewet.

Ifølge forsvarsordførerne vidner episoden om, at ministeren har mistillid til forsvarschefen, men den udlægning afviser forsvarsminister Trine Bramsen helt og aldeles.

- Interviewet blev lavet 1. december, som er den dag, hvor forsvarschefen tiltrådte. Jeg har selv udnævnt ham. Jeg har udpeget ham fordi, at han er driftsikker, er en samarbejdende embedsmand, så det giver ingen mening at påstå, at jeg skulle have et dårligt forhold til ham, siger Trine Bramsen.

Dobbeltinterview skulle vise samarbejde

At det omtalte interview netop skulle været et dobbeltinterview skyldes, at det var vigtigt for forsvarets ledelse at vise, at både forsvarsminister og forsvarschef arbejder godt sammen og er enige .

- Vi har en fuldstændig samhørighed i vores ledelse, og interviewet var et ønske om at vise at vi står sammen, og jeg kan slet ikke genkende den udlægning, der har været at det pågældende interview, siger Trine Bramsen.

Ifølge Venstres ordfører Lars Christian Lilleholt vidner episoden ved interviewet om, at noget er galt.

- Vi er i øjebikket i gang med at forhandle en pakke om indsatsen i det arktiske område. Derfor bliver vi nødt til at sikre, at der er tillid til forsvarschefen – og at forsvarschefen har ytringsfrihed og har mulighed for at tale frit, siger Lars Christian Lilleholt (V) og tilføjer:

- Den måde, ministeren reagerede på under det interview, tyder jo på det modsatte.

Den konservative Niels Flemming Hansen er nervøs for, at en "rådden" stemning i Forsvarsministeriet kan få konsekvenser for fremtidens vigtige forsvarsforhandlinger.

- Hvis der drives et diktatur – en ledelsesstil – hvor man ikke må udtale sig selvstændigt, så bekymrer det mig. For hvis der ikke er ytringsfrihed, og hvis ikke cheferne høres, hvad beror den faglige ekspertise så på?, spørger Niels Flemming Hansen.

Godt samarbejde

Ifølge forsvarsminister Trine Bramsen ved de to ordfører fra Venstre og Konservative udmærket, at hun har et godt samarbejde med forsvarschefen. Det kan man nemlig se, under de forhandlinger, der er i gang nu om den såkaldte Arktiske Kapacitetspakke, der handler om, hvordan forsvaret skal agere i Arktis.

- Det helt komiske i den her sag er, at de der har indkaldt til samråd er med til forhandlingerne om Arktisk Kapacitetspakke, og her kan man se, hvor godt et samarbejde der er mellem mig og forsvarschefen, siger Trine Bramsen.

Samrådet med forsvarsminister Trine Bramsen om sagen er torsdag morgen. Her vil hun tilbagevise kritikken.

- Jeg vil svare to ting. Jeg kan ikke genkende udlægningen af interviewet Tværtimod. Og så synes jeg også, at det er interessant, at det her, er det område på forsvarsområdet som optager opposisionen mest, samtidig med at vi står med trusler i cyberspace og en stor arktisk pakke, siger forsvarsminister Trine Bramsen.