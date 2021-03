Fredag er der på flere skoler på Fyn fokus på elevernes trivsel. Det er nemlig skolernes årlige nationale trivselsdag.

Bag trivselsdagen står organisationen Red Barnet sammen med forlaget Alinea, og på Red Barnets hjemmeside oplyser de, at flere end 70.000 elever på over 400 skoler landet over har tilmeldt sig det årlige arrangement.

På Fyn har omkring 60 folkeskoler meldt sig til, og én af de tilmeldte skoler er Hyllehøjskolen i Middelfart.

- Det er utroligt vigtigt at have fokus på børnenes trivsel, specielt i disse tider, hvor eleverne er hjemsendt og ikke mærker fællesskabet i lige så høj grad, siger Bjarne Schouw, der er lærer på Hyllehøjskolen, og som i sin tid tilmeldte skolen til trivselsdagen.

Ansvaret er lagt hos lærerne

Men mange elever er stadig hjemsendt som følge af coronavirus, og derfor kan det være svært at gennemføre en trivselsdag - i hvert fald på traditionel vis.

Derfor har flere fynske folkeskoler valgt at lægge materialet ud til skolens lærere, og så er det op til dem at vurdere, hvornår og om de vil bruge det.

- Vi har ikke arrangeret en fælles dag for hele skolen denne gang og heller ikke lagt en ramme for, hvornår lærerne skal sætte fokus på trivsel. I stedet har vi lagt materialet ud til lærerne på skolen, og så kan de bruge det, når de selv finder det bedst, siger Lene Dorst, der er ansat i læringscenteret i Tingeragerskolen i Kerteminde. Tingagerskolen er også tilmeldt årets trivselsdag.

- Vi skal jo som udgangspunkt arbejde med trivsel altid, og materialet fra Red Barnet er en god måde at gøre det på, tilføjer Lene Dorst.

Materialet er tilpasset omstændighederne

Både på Tingagerskolen og Hyllehøjskolen mener man altså, at det er enormt vigtigt at have fokus på elevernes trivsel.

Begge skoler søger inspiration i det materiale, som Red Barnet og forlaget Alinea har sendt ud forud for den årlige trivselsdag.

Alle materialerne er i år blevet tilpasset, så man stadig kan snakke med eleverne om deres trivsel, selvom de sidder hjemme foran en skærm.

Blandt andet var der blevet arrangeret en sofaskole hvor sofaskolevært Camilla Mærk og Generalsekretær i Red Barnet Johanne Schmidt-Nielsen talte om dette års tema for trivselsdagen - nemlig drømmeskolen.