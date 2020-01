Tro på talenter: Endnu en spiller får ny kontrakt i OB

Der er gang i blæk og printer i Ådalen, hvor Odense Boldklub på to dage har skrevet kontrakt med tre spillere.

Seneste spiller til at sætte sin underskrift på en forlængelse er 20-årige Mads Frøkjær, der i sommer fik debut for superligamandskabet. Hans kontrakt løber nu frem til 2024.

Læs også Gammel kending: OB henter forsvarsspiller hjem fra Sverige

Frøkjær, som spiller på midtbanen, har indtil videre fået ni kampe i ligaen og to i pokalen. Tidligere på måneden fik han også debut for det danske U21-landshold.

- Jeg synes, det er fedt, at man satser så meget på akademiet og spillere af egen avl i OB, for når man ser nogle af dem slå igennem, så bliver man inspireret. Sådan har det også været for mig, og på den måde hjælper vi også hinanden, fordi andre unge kan se, hvad det kan blive til her, siger Mads Frøkjær i en pressemeddelelse.

Udviklet sig utrolig meget

Midtbanespilleren har som ungdomsspiller spillet for Greve, Rosenhøj, Hvidovre og Efterskolen ved Nyborg, men for fem år siden blev han hentet til Odense. OB's sportsdirektør, Jesper Hansen, er glad for, at man nu har papir på Frøkjær i fire år yderligere.

- Mads har udviklet sig utroligt meget, siden han kom til klubben som talentfuld ungdomsspiller og blev indlemmet på vores akademi. Her har han arbejdet sammen med vores dygtige trænere og gradvist rykket sig så meget, at han kom i superligatruppen i sommeren 2018. Han er en spiller, der kan noget særligt med bolden, og det er noget, folk kan lide at se. Der var mange, der blev overraskede, da de så ham i startopstillingen mod FC Midtjylland på udebane, men han spillede en fremragende kamp i vores 1-0 sejr, siger han i en pressemeddelelse.

Tre talenter på to dage

OB kunne torsdag melde ud, at man også har givet kontrakter til talenterne Christian Vestergaard og Max Ejdum. Begge spilleres kontrakter træder i kraft til sommer. Og netop troen på talenter var en af årsagerne, at Mads Frøkjær ville forlænge.

- Min ambition er, at jeg nu skal bide mig endnu mere fast. Jeg skal arbejde med mit offensive spil, som var det, der fik mig til klubben til at starte med, og så skal der bare arbejdes. Jeg drømmer jo også om at komme til udlandet på et tidspunkt, og hvis jeg gør det godt her i et par år, så kan klubben også tjene på at sælge mig videre, lyder det.

Læs også Nåede du ikke med? TV 2/Fyn testede de sjoveste discipliner til Sportslørdag