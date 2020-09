Trods aflyst Paris-tur: Team Rynkeby donerer millionbeløb til syge børn

Selvom Team Rynkeby var nødt til at aflyse sin årlige cykeltur til Paris på grund af coronavirus, er det alligevel lykkedes at samle en masse penge ind til syge børn.

Deltagerne har trådt hård i pedalerne, og i alt er det lykkedes dem at indsamle 20.011.926 kroner.

Lørdag formiddag kunne Team Rynkeby så overrække resultatet af det seneste års indsamlingsarbejde til Børnecancerfonden og Børnelungefonden på Tøystrup Gods i Ringe.

- Det er jo nogle ildsjæle, dem der har samlet pengene ind, siger Marianne Benzon Nielsen, der er direktør i Børnecancerfonden.

Penge til kræftsforskning

Størstedelen af de penge, som Team Rynkeby har indsamlet i Danmark, går til Børnecancerfonden, der i år modtager 18.163.853 kroner fra velgørenhedscykelholdet.

- Jeg er så taknemmelig over, at vi har modtaget 18 millioner kroner. 18 millioner som vi kan dele ud til allerede igangværende solide forskningsprojekter, men som også giver os mulighed for at støtte ny forskning, som jo er vigtigt, hvis vi skal helbrede de sidste børn, der får kræft, siger Marianne Benzon Nielsen.

Blandt andet kan pengene ifølge direktøren hjælpe med at reducere nogle af de alvorlige senfølger, som fortsat plager omkring halvdelen af de børn, der overlever kræft.

- Vi er kommet langt, hvad angår overlevelsen blandt børn med kræft. Men hvis vi fortsat skal sikre nye gennembrud i børnekræftforskningen, kræver det en stadig mere kompleks og langsigtet forskning. Derfor har de fortsatte donationer fra Team Rynkeby afgørende betydning for børnekræftområdet, siger hun.

Indsamlingsaktiviteter aflyst

Team Rynkebys indsamlingsarbejde har været udfordret af, at det ikke har været muligt at gennemføre en lang række af de indsamlingsaktiviteter, som normalt bidrager til en stor del af det samlede resultat.

Blandt andet blev Team Rynkeby Skoleløbet, der skulle have været afviklet til fordel for Børnelungefonden, aflyst. Knap 100.000 skoleelever skulle have deltaget i løbet fredagen før påskeferien.

Anne Brandt, der er direktør i Børnelungefonden, havde derfor ikke regnet med, at beløbet i år ville være særligt højt.

- Altså det var faktisk et rundt nul, som det lignede. Men så sagde de mennesker fraTeam Rynkeby "nej, sådan skal det ikke være. Vi må prøve at tænke kreativt". Og det er jo det, corona også har vist, at vi kan gøre noget, som vi ikke regner med, vi kan, siger hun.

Team Rynkeby gjorde skoleløbet til et hjemmeskoleløb og kombinerede det med en onlineindsamling. På den måde lykkedes det alligevel teamet at indsamle 1.918.473 kroner til Børnelungefonden.

- Jeg er enormt taknemlig for Team Rynkeby-deltagernes indsats. Dette år har været ganske fortvivlende for de mere end 1.000 børn, der lever med alvorlige, kroniske lungesygdomme, og som er allermest udsatte for coronasmitten, siger hun.

Fællesskab overvandt corona

Christian Kjær har været en del af Team Rynkeby i Odense i 12 år, og da han første gang valgte at deltage, var det på grund af den fysiske udfordring.

- Efter den første tur overgik oplevelsen af fællesskabet og det at støtte et godt formål langt den fysiske udfordring. Så det blev et meget stærkt fællesskab, og det gik virkelig i blodet hos folk, siger Christian Kjær.

Og det er netop fællesskabet, der ifølge Marianne Benzon Nielsen har gjort de store donationer mulige.

- Årsagen til at det lykkes at samle millioner af kroner ind, er fordi folk er meget dedikeret. Der er et stort sammenhold på det her Team Rynkeby hold, siger hun og fortsætter:

- Det er en fælles indsats. En stor fælles indsats fra mange mennesker, og det er vi selvfølgelig vildt taknemmelige for.

Da covid-19 ramte landet i starten af marts måned, måtte cykelrytterne til at tænke nyt, for at kunne samle pengene ind.

- Vi måtte virkelig gribe dybt for at finde både motivationen til at træne, men også i forhold til idérigdommen for at skabe noget til indsamlingen og til fællesskabet. Så vi er meget stolte over det, vi har kunnet overrække i dag, siger Christian Kjær.