Trods anmeldelser til politiet: Fynboerne overholder retningslinjerne

Vagtchefen hos Fyns Politi fortæller til TV 2/Fyn, at politiet i disse dage modtager mange opkald fra bekymrede borgere. De ringer til politiet, fordi de mener at befinde sig et sted, hvor alt for mange mennesker er samlet.

Men Fyns Politis oplevelse er, at fynboerne forholder sig tydeligt til de udstukkede retningslinjer.

- Vores oplevelse er, at alle virkelig gør, hvad de kan for at overholde reglerne og holde afstand til hinanden, siger vagtchef Lars Thede.

Kan ikke genkende øjebliksbilledet

Efter anmodning fra Rigspolitiet har Fyns Politi ført tilsyn på flere havecentre og i byggemarkeder. Og også tilsynene har efterladt politiet med et indtryk af, at fynboerne tager retningslinjerne seriøst. Det skriver de på Twitter:

Fyns Politi har i løbet af formiddagen ført tilsyn med en del byggemarkeder og havecentre, hvor vi har konstateret, at kunderne har været rigtig gode til at efterkomme myndighedernes anvisninger ifm. Corona´en.

Bliv endelig ved med det #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) April 5, 2020

Vagtcheften fortæller desuden, at der, selvom der nogle af stederne har været mange mennesker samlet, ikke har været noget, der strider mod bestemmelserne.

- De bekymrede borgere har ringet ind til os med et øjebliksbillede, som sikkert har været rigtigt. Men vi kan bare konstatere, at vi ikke kan genkende det øjebliksbillede, når vi er kommet frem, siger Lars Thede.