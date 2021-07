Trods corona-kvaler: Thorborg-overskud på 423 millioner kroner

For ejendomsbenet i 3C Groups blev 2020 ligeledes et godt år, hvor man i foråret overtog de sidste ejendomme i Romerdalen og Østerlunden i Odense. Og interessen for at leje boligerne er stor og viser potentialet i det odenseanske lejemarked. Således er ejendommene i koncernen fuldt udlejet.



Leasy gik godt

3C RETAIL, der blandt andet omfatter L'EASY, D'E'R i Danmark samt THORN i Norge og Sverige fik et overskud før skat på 196 millioner kroner..

For selskaberne under 3C Media var 2020 et godt år. Både reklamebureauet Nørgaard Mikkelsen, e-handelshuset Hesehus og PR- og kommunikationsbureauet KommPress leverede overskud.

- Vi er en vidt forgrenet koncern, vi er kommet fornuftigt igennem coronapandemien, og jeg synes, vi står rigtig godt rustet til fremtiden. Og med genåbningen af Danmark godt i gang har vi mærket et travlt første halvår af 2021, hvor aktiviteten også er vendt tilbage i de dele af koncernen, der har været hårdest ramt. Derfor er vi også optimistiske for fremtiden, og vi tror derfor på et endnu bedre resultat i 2021, siger Niels Thorborg.

Med til billedet hører, at overskuddet i 2020 var begunstiget af et salg af Odense Nonfood Center til COOP.