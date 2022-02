Trods massivt fokus: Andelen af unge med erhvervsuddannelse falder

Og det kan få store konsekvenser for fremtiden, at der bliver uddannet færre faglærte. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd forudser, at Danmark kommer til at mangle 99.000 faglærte i 2030. Et problem for både virksomheder og det danske samfund, mener Dansk Industri på Fyn.

- Hvis vi laver en fremskrivning til eksempelvis om ti år, så er der rigtig mange, der er gået på pension, og de bliver ikke erstattet af nye faglærte. Vi skal huske, at pengene til at drive vores velfærdssamfund kommer fra private virksomheder. Og hvis omsætningen og væksten ikke er der, så er der ikke plads til at drive velfærdssamfundet, siger direktør i Dansk Industri på Fyn, Poul Strandmark.