Trods nye regler - mange barer holdt ikke længere åbent

Vagtchef Henrik Krøjgaard peger på, at det kan skyldes, at barerne ville sikre sig, om reglerne gjaldt fra torsdag eller først fredag.

- Det er mit indtryk, at de fleste valgte at springe over i dag, selv om de godt måtte holde længere åbent. Der kan eventuelt have været lidt forvirring om, hvorvidt de måtte holde åbent længere eller ej, eftersom reglerne trådte i kraft ved midnat, siger han.

- Men vi forventer, at de af vores barer og restaurationer, der gerne vil holde åbent til klokken 02.00, de gør det hen over weekenden, tilføjer han.

Tankstationer og kiosker må også sælge alkohol igen

Den forlængede åbningstid var en del af en genåbningsaftale, som et stort flertal i Folketinget blev enige om 11. juni.

Ud over den udvidede åbningstid må der igen sælges alkohol til klokken 02.00 på blandt andet tankstationer og i kiosker.