Trods overskyet start på dagen, bliver fredag fyldt med sol

I løbet af eftermiddagen kan det blive op omkring 20 til 22 grader.

Ifølge TV 2 Vejret, så går der stadig et godt stykke tid, inden efteråret for alvor begynder at melde sig.

Det skyldes, at et solidt højtryk for øjeblikket er placeret vest for Danmark. Over de næste dage bevæger det sig langsomt hen over det sydlige Skandinavien, og kigger man på de ti første dage af september, så er Danmark et af de steder, der kan forventes mindst nedbør.