Trods solrig morgen: Blæst og byger på vej mod Fyn

Selv om fredagen flere steder på Fyn er startet med blå himmel og en behagelig vind, skifter vejret i løbet af dagen.

- Der sker det i løbet af dagen, at vinden tager til. Den går mere i sydvest, og så trækker den altså byger med op over landet, siger Per Christiansen fra TV 2 Vejret.

Fynboerne skal forvente fredagstemperaturer mellem 16 og 18 grader i eftermiddag.

Blæsende og regnfuld weekend

Det betyder også, at badevandstemperaturen nogle steder vil være lunere end lufttemperaturen.

Det efterårslignende vejr med regn og blæst fortsætter det næste stykke tid. Lørdag bliver blæsende med regn, og søndag bliver endnu mere blæsende end lørdag.

- Det ustadige og kølige vejr fortsætter langt ind i næste uge, konstaterer Per Christiansen.

Temperaturen kommer i de første dage af næste uge ikke over 16 grader på Fyn.