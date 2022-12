Trods tæt tåge og vind: Årets største time på Storebælt forløb uden problemer

Der var lagt op til en spændende cocktail for de mange rejsende på vej hjem fra jul og julefrokoster på 2. juledag.

På Storebæltbroen var der nemlig både meget tæt tåge fra morgenstunden og senere et varsel om kraftig vind, der på et tidspunkt ligefrem lød på direkte stormvarsel.

Ingen af elementerne lod dog til at påvirke den store rejsedag. Sådan lyder meldingen fra Sund & Bælt mandag eftermiddag.

- Det er gået rigtig fint, siger chefen for betalingsanlægget på Storebæltsbroen, Jens Kjær Nielsen, kort før klokken 15 mandag.



Og det er selvom dagen slår rekord.

- Jeg tror vi havde årets største time mellem 11 og 12 i dag, fortæller Jens Kjær Nielsen til TV 2 Fyn med henvisning til antal passager igennem betalingsanlægget.

Han har dog endnu ikke helt konkrete tal på, hvor mange der har krydset broen mandag.

Jens Kjær Nielsen vil dog gerne pege på, hvorfor den store rejsedag har været så vellykket.

- Man kan se, at folk kører fornuftigt og forsigtigt og passer på hinanden, og det er noget af det mest afgørende for, at man kan lave en fornuftig trafikafvikling, påpeger chefen fra Sund & Bælt.



Værste travlhed overstået

Er du endnu ikke kørt, så kan du roligt vende snuden hjemad nu.

Ifølge Jens Kjær Nielsen fra Sund & Bælt, så er den værste travlhed nemlig overstået.

- Jeg forventer, at trafikken er faldende nu og går over i den stille del af julen, hvor der ikke bliver kørt så meget.



Kigger man på Vejdirektoratets hjemmeside Trafikinfo.dk, kører trafikken også uden problemer på resten af Fyn.

Mandag formiddag skete der dog et uheld på den Fynske Motorvej, der betød at billister i østgående retning på E20 havde forlænget rejsetid på op til 25 minutter.

Uheldet var dog hurtigt ryddet op.

DSB forventede også travlhed mandag, men melder også, at der ikke var nævneværdige problemer. Til gengæld kunne DSB forleden afsløre, at den mest populære tur før jul var rejsen København til Odense.