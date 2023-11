Trods trecifret millionoverskud: Bank fyrer 29 medarbejdere

Sparekassen Sjælland-Fyn har i dag fyret 29 medarbejdere, hvilket svarer til 5 procent af medarbejderstaben, oplyser banken i en selskabsmeddelelse.

Fyringerne skyldes ifølge banken, at der ikke er så meget gang i boligmarkedet, og et ønske om at "trimme forholdet mellem indtægter og omkostninger".

- vi kan drive sparekassen mere effektivt og tager nu et aktivt og væsentlig skridt, siger adm. direktør Lars Petersson.

Banken forventer i år at lande et resultat før skat på 680 til 725 millioner.

Sparekassen Sjælland-Fyn har hovedsæde i Herlev og har seks filialer på Fyn. På Fyn har banken tidligere været kendt som Sparekassen Faaborg, indtil den fusionerede med Sparekassen Sjælland i 2013.