Trodser corona: Rekordmange feriegæster besøger Fyn

For at gøre campingfaciliteterne i Hasmark endnu mere attraktiv har campingpladsen valgt at investere 3,1 millioner kroner til et nyt badeland, nyt glampingområde og større kapacitet i receptionen.

Og selvom corona fik mange danskere til at holde ferie på Fyn i 2021, er destinationsmanageren ved First Camp Hasmark Strand også optimistisk for, hvad fremtiden kan bringe.

Sidste år lukkede corona jo store dele af udlandet.

Er du ikke bange for at investere så mange penge, hvis folk så vælger at rejse udenlands i år?

- Selvfølgelig ser vi en lille tendens, at folk venter med at booke ophold hos os, fordi de måske overvejer udlandet i stedet. Men samtidig er vi fortrøstningsfulde, fordi i år nok får vi mange af vores udenlandske gæster tilbage. Dem manglede vi jo sidste år, siger Gustaf Josefsson.