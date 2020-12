Trodser mundbind og forsamlingsforbud: Kun få bøder uddelt på Fyn

I løbet af de seneste uger er først Odense, kort efter Middelfart og til sidst hele Fyn blevet underlagt stramme restriktioner og en decideret nedlukning af samfundet.

Det betyder, at restauranter, barer, butikker og meget andet skal holde lukket, og ifølge politiet er fynboerne gode til at overholde restriktioner.

- Det går godt. Overordnet set har vi i den seneste tid kun haft ganske få episoder, hvor vi må reagere på det, siger Christian Rasmussen, der er leder af beredskabet i Fyns Politi.

- Vi har ingen udfordringer. Fynboerne er rigtig gode, fastslår han.

Få bøder uddelt

I foråret uddelte politiet et par håndfulde bøder til forretninger og privatpersoner, der ikke kunne finde ud af de nye regler, og der er i forbindelse med de nye restriktioner blevet uddelt flere bøder blandt andet for at undlade at bære mundbind og for at bryde forsamlingsforbuddet.

- Løbende bliver der udskrevet bøder, men der er tale om få bøder, siger Christian Rasmussen.

Det er typisk i restaurationsmiljøet, at de få bøder bliver uddelt. Det kan eksempelvis være en kunde, der ikke bærer mundbind, og som nægter at tage det på i en butik eller på en restaurant.

- Hvis der er en, som ikke har mundbind på, kommer politiet og hjælper. Når politiet kommer, efterlever folk som regel vores instrukser, forklarer Christian Rasmussen.

Kontrol af håndsprit i butikker

Politiet har siden marts, hvor coronapandemien for alvor ramte Danmark, haft øget patruljering. I den forbindelse kører der særlige betjente rundt og kontrolsikrer, at eksempelvis butikker gør, hvad de kan for at minimere smittespredningen.

- Når vi kommer ud og laver kontroller, så er der godt styr på håndsprit og adgang til håndvask, siger Christian Rasmussen.

- Vi har særlige patruljer, der kigger på restaurationsmiljøet og forsamlingsforbuddet. Man kan forvente synligt politi, fastslår han.

Politiets fokus i julen

Det kan man også i juletiden, hvor politiet vil have fokus på julefrokoster og fester på Fyn.

- Vi har fokus på forsamlingsforbuddet. At man ikke er mere end ti personer samlet offentligt, siger Christian Rasmussen.

Samtidig vil politiet holde øje med, at de erhvervsdrivende, der skal holde lukket, også gør det.

- Vi påser, at de, der skal holde lukket, holder lukket. Får vi nogen anmeldelser, kører vi ud og undersøger, om der er noget, der ikke er, som det skal være, forklarer Christian Rasmussen.

I de butikker, der må holde åbent, eksempelvis supermarkederne, vil politiet også løbende holde øje med, at der ikke er for mange fynboer, der samles på samme sted.

Må vi holde julefrokost?

Derudover vil politiet sikre, at festerne, der i juletiden tradition tro ville være blevet holdt i byen, ikke rykker hjem og bliver til store fester eller julefrokoster, der bryder forsamlingsforbuddet.

De kan dog ikke forhindre en almindelig julefrokost i private hjem.

- Det er en anbefaling, så der vil vi ikke rykke ud og splitte en julefrokost ad, forsikrer Christian Rasmussen.

Men hvis der eksempelvis er tale om et lejet lokale til en stor fest, kan politiet blande sig. Det samme kan politiet, hvis høj musik er til ulempe for naboerne, hvilket var tilfældet hundredvis af gange - især i weekenderne - hen over sommeren.

Lederen af beredskabet hos Fyns Politi har et klart budskab til alle de fynboer, der i de næste dage og uger skal mødes til julearrangementer.

- Det går godt, men det er vigtigt, at vi fortsætter med at passe på hinanden, siger Christian Rasmussen.

Hvis du ser nedlukkede butikker, der alligevel holder åbent, eller hvis du ser brud på forsamlingsforbuddet, kan du kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.