Troede coronaen skulle lukke hans forretning: - Det er gået forrygende

Jeg håber derfor, at vi kan få et stabilt forløb i de kommende år Benny Boesgaard, ejer, EDC Langeland

For ejendomsmægler Benny Boesgaard kom statsminister Mette Frederiksens melding 11. marts om, at lukke landet ned som en overraskelse.

Benny Boesgaard frygtede ganske simpelt, at hans ejendomsmæglerforretning EDC Langeland var i fare for at lukke på grund af coronapandemien.

- I marts tænkte vi, hvad skal det her ende med, men der var faktisk kun 14 dage, måske en måned, hvor vi sad og rystede lidt i bukserne.

- Siden er det gået helt forrygende, konstaterer Benny Boesgaard med et lettelsens smil.

Salget er siden gået op med omkring 30 procent, og når det drejer sig om helårsboliger, har efterspørgslen gået på traditionelle parcelhuse.

- Det er både folk midt i tresserne, der går på pension og siger: "På Langeland kan vi få et billigt, fornuftigt, rigtig fornuftigt, hus og gå nyde vores pensionisttilværelse og og hygge os i hus og have".

- Det kan også være yngre par med børn, som etablerer sig for ganske beskedne penge i forhold til, hvad det vil koste andre steder, fortæller Benny Boesgaard.

Han tilføjer, at nogle kunder har haft tid til at tænke sig om og har valgt at lægge det pulserende liv bag sig.

- De har villet geare lidt ned og tænkt, at de ville købe en villa på Langeland til en million i stedet for at give tre eller fire millioner, og så er nødt til at knokle - rent ud sagt - røven ud af bukserne for at få økonomien til at hænge sammen.

- De køb, folk har gjort, har været fornuftige køb, hvor man også kan tåle, hvis man skulle blive ledig i en periode. I og med at man ikke sætter sig så dyrt, så er man ikke så truet af for eksempel arbejdsløshed, siger Benny Boesgaard.

Håb om stabile år

Han tror ikke, at ejendomshandlen er inde i en boble, som kan briste. Priserne er nemlig holdt nogenlunde i ro.

- Jeg håber derfor, at vi kan få et stabilt forløb i de kommende år, hvor vi kan få øget tilflytningen til Langeland.

En del af de solgte huse er desuden solgt som fritidsboliger.

- Det er typisk små, hyggelige små huse ude på landet, som de fleste mennesker i dag ikke har så megen lyst til at bo i eller fordi det er upraktisk.

- Unge mennesker køber i dag, som udgangspunkt, ikke et hus langt ude på landet, når man skal på arbejde, børnene skal i skole eller skal i børnepasning.

- Og når vi har ikke bopælspligt på Langeland, har vi to heste at spille på, når vi skal sælge husene, siger Benny Boesgaard.

Høje salgstal på Fyn

Det er ikke kun på Langeland, at handelstallene viser en kraftig stigning.

Ifølge boligsiden.dk har tredje kvartal på landsplan været det bedste for ejendomsæglerne de seneste ti år.

Tallene for juli, august og september viser således en stigning på knap 60 procent på Langeland i forhold til samme periode sidste år.

I Assens Kommune er stigningen på 62 procent, mens Kerteminde og Svendborg kommuner har oplevet en stigning i salget af villaer og rækkehuse på henholdsvis 37 og 27 procent.

- Det er en ret usædvanlig udvikling, som vi i øjeblikket er vidner til. Salget af villaer og rækkehuse ligger i tredje kvartal 20 procent højere end i samme periode sidste år, og for ejerlejligheder ser vi et salg, der er steget med 22 procent sammenlignet med tredje kvartal sidste år. Det er en meget markant udvikling, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos boligsiden.dk.

Samtidig er der landet over solgt 4.217 sommerhuse i samme periode. Det er også her det højeste niveau for tredje kvartal de seneste ti år og desuden det næsthøjeste niveau målt op imod alle kvartaler, oplyser boligsiden.dk.

Resten af Fyn

Salget af villaer og rækkehuse i de øvrige fynske kommuner i tredje kvartal 2020 sammenlignet med tredje kvartal 2019:

Middelfart: +16 procent

Nordfyns: +5,6 procent

Odense: +6 procent

Nyborg: -1 procent

Faaborg-Midtfyn: +10 procent

Ærø: -17 procent

