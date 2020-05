Turistbusser på Fyn: Alt er aflyst

I takt med at samfundet lige så stille genåbnes, og sommerferien nærmer sig, så stiger interessen for, hvad sommeren skal byde på af oplevelser. Som for eksempel at køre afsted på udflugter med turistbus.

Vi har trukket os, selvom vi havde glædet os til turen. Vi fulgte vores mavefornemmelse. Birgith Petersen, Odense N.

Fulgte mavefornemmelsen

Birgith Petersen og hendes mand skulle have været til Bornholm med Gislev Rejser den 20. juni på en seksdages tur sammen med en busfuld andre turister. Parret har nu valgt at aflyse rejsen - også selvom de har fået at vide af Gislev Rejser, at turen højst sandsynligt kan gennemføres. Usikkerheden for smittefare føles for stor, siger Birgith Petersen.

- Vi har trukket os, selvom vi havde glædet os til turen. Vi fulgte vores mavefornemmelse, siger hun.

Alligevel er humøret udmærket hos ægteparret i Lumby nord for Odense.

- Nu må se, det bliver nok en sommer hjemme i haven uden rejser. Det er også fint nok. Vi har rejst meget hele livet. Og Bornholm ligger der også til næste år, siger Birgith Petersen.

Vi har jo ikke nogen indtægter, men vi klarer os igennem og håber, at det kommer i gang til efteråret. Elly Andersen, Bellinge Turistfart.

Alt er aflyst

Hos Bellinge Turistfart holder alle busser fuldstændigt stille. Alle bookinger er nemlig aflyst.

Bellinge Turistfart har eksisteret siden 1950, hvor den begyndte som såkaldt lillebils forretning. I 1975 overtog Elly Andersen sin fars forretning, og hun har drevet den lige siden. De mange år har budt på op- og nedture, men aldrig noget som dette her.

- Det er en meget mærkelig fornemmelse at blive lukket ned fra den ene dag til den anden. Vi har været lagt helt ned siden 11. marts. Alt er aflyst, og der er ikke udsigt til noget før august, siger Elly Andersen.

Det er ikke overraskende for hende, at alle har afmeldt deres bestillinger.

- Folk tør ikke tage på udflugter, og vi kan jo heller ikke komme ind nogen steder, siger hun. Selv om det lige nu er en presset tid for Bellinge Turistfart, så er der ikke fare for firmaets overlevelse.

- Vi har jo ikke nogen indtægter, men vi klarer os igennem og håber, at det kommer i gang til efteråret. Vi må vente og se, siger Elly Andersen.

Der er ikke nogen, der vil betale for en bus til 55 personer, hvis de kun er 10. Palle Rasmussen, Palle´s Taxi og Turistbusser

Venter på statsministeren

Også hos Palle´s Taxi og Turistbusser i Ringe er alt turistfart lukket ned. For nylig er det blevet muligt igen at køre med minibusserne, men alle selskaber og for eksempel indkøbsturene til Tyskland har været lagt ned siden 11. marts. Derfor håber Palle Rasmussen på en snarlig åbning og af grænserne og af en lempelse af forsamlingsforbuddet, så de igen må køre med 50 mennesker.

- Der er ikke nogen, der vil betale for en bus til 55 personer, hvis de kun er 10, så vi venter på, hvad Mette Frederiksen siger i den kommende uge. Vi håber meget, at lempelsen kommer snart, siger Palle Rasmussen.

En fynbo får svar Hvor stor er muligheden for at man kan køre på ferie med turistbus i Danmark over sommeren? vil man kunne opfylde afstands krav/forsamling? - Birgith Petersen, Odense N.

Det har heller ikke været helt nemt at gennemskue reglerne for ganske vist har den den overordnede regel hidtil været, at busserne kører med halv belægning. Men så er der det med afstanden. For hvis man er et par, må man godt sidde sammen på et dobbeltsæde. Men hvis man ikke kender hinanden, må man ikke sidde ved siden af hinanden.

Reglerne er dog netop blevet lempet, så busselskabet er ved at finde ud af, hvordan de sikrer sig, at retningslinjerne overholdes.

- Turistkørslen er svær, for nogle hold er blandet. Der er både ægtepar, vennepar og folk, der ikke kender hinanden. Så skal vi spørge alle om, hvordan de kender hinanden. Den er lidt kryptisk, siger Palle Rasmussen. Han ser nu frem mod den kommende genåbning.

- Jeg tror, at vi overlever. Eller - det ved jeg, at vi gør. Men det koster penge. Vi håber for alle kollegaer, at det går, siger Palle Rasmussen.

Må køre med halvdelen af passagerne Både Birgith Petersen og Inger Lise Nielsen har skrevet til TV 2/ Fyn og spurgt til retningslinjerne for turistbusser. Det korte svar er, at der gælder de samme retningslinjer som for øvrig kollektiv trafik.

Sommeren vi aldrig glemmer

Denne uge sætter TV 2/Fyn fokus på den meget anderledes sommer, som vi alle sammen går i møde. Udlandsrejser er aflyst. De udenlandske turister bliver væk.

