Tusindvis af fynske unge skal have hjælp

På Fyn er knap 4000 unge hverken i arbejde eller uddannelse. På landsplan er det 43.000.



Den gruppe vil regeringen nu sammen med SF, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre hjælpe, lyder det i en pressemeddelelse.

Aftalepartierne afsætter mere end 1,3 mia. kr. frem mod 2035, som blandt andet skal gå til at etablere et nationalt partnerskab med titlen ”Ungeløftet”.

Det glæder Sara Emil Baaring, medlem af folketinget for Socialdemokratiet og næstformand for Børne- og Undervisningsudvalget.

- Mens dørene står åbne for langt de fleste af vores unge, når de skal beslutte, hvad de vil efter grundskolen, er dørene lukket for en gruppe. Det er ikke retfærdigt. Denne gruppe af unge er blevet svigtet af samfundet for længe, og derfor er jeg utroligt glad for, at vi nu giver dem en hjælpende hånd og tager ansvar for alle vores unge.