Tusindvis af ledige vaccinetider

Der er dog stadig over to millioner danskere, der mangler at blive vaccineret. Stephanie Lose understreger, at det er vigtigt at holde epidemien under kontrol, særligt når Delta-varianten spreder sig.

- Derfor håber jeg virkelig, at vi kan få vaccineret så mange som muligt så hurtigt som muligt, siger hun til avisen.

Hun har ikke en entydig forklaring på, hvorfor de ledige tider tilsyneladende ikke bliver revet væk. Men et bud lyder ifølge avisen på, at mange holder sommerferie andre steder end i deres hjemmeregion og derfor venter med vaccinationen.

Sundhedsstyrelsen forventer at begynde at invitere børn i alderen 12-15 år til vaccination om cirka to uger.