Tusindvis tog færgen: Fynsk destination var blandt de mest populære

Til gengæld har tilbuddet også været med til at trække mennesker og deres forbrug ud af hovedstaden, siger Jakob Brandt.

Selv om ordningen med gratis færger nu har været gældende to somre, skal man ifølge transportministeren ikke regne med en gentagelse næste sommer.

- Sommerpakken er lavet som et helt ekstraordinært tiltag.

- Jeg tror, vi alle håber på, at vi nu har fået så meget has på corona, at der ikke bliver brug for at lave særlige initiativer igen, siger Benny Engelbrecht.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få oplyst, hvor mange passagerer der normalt køber færgebilletter til de pågældende øer i sommermånederne.