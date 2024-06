TV 2 fjerner sløring i omtalt dokumentar

Landsretten har torsdag afgjort, at TV 2 kan fjerne sløringen af en af de personer, der ses i dokumentaren "Den sorte svane". Det skriver TV 2.

Det drejer sig om den juridiske rådgiver Juliett Kapello, der indtil nu har været anonymiseret.

Tidligere har byretten afgjort, at det ville være et for stort indgreb i hendes privatliv, hvis TV 2 viste optagelser med hende uden sløring.

Den afgørelse har landsretten omgjort. Begrundelsen fra retten lyder, at optagelserne er af væsentlig samfundsmæssig interesse.

Hos TV 2 Dokumentar, som står bag "Den sorte svane", er man meget tilfreds med torsdagens afgørelse.

Det siger redaktionschef Michael Nørgaard til TV 2.

- Vi var dybt uenige i kendelsen, fordi vi mente, at den udgjorde et fejlslagent indgreb i mediernes informations- og ytringsfrihed.