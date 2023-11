TV 2 Fyn henter ny tech-chef fra TV 2 Nyhederne

Jonas Mattsson vender dermed tilbage til den fynske regionale public service-station, som han i 2022 forlod efter otte år. Først fra 2014 som FTP-elev mod uddannelsen som tv-fotograf og producer. Siden som producer, både digitalt og til tv.

I april 2021 blev han udnævnt som ledende producer med ansvar for drift og udvikling af medarbejdere og TV 2 Fyns visuelle udtryk. Forinden havde han som ”sandbox-manager” været dybt involveret i implementeringen af TV 2 Fyns nye redaktionelle systemer DiNA og Mimir.

- Få gange i livet præsenteres man for en mulighed, som er umulig at sige nej til. Jeg er så heldig, at jeg inden for få år har haft den oplevelse ikke bare én gang, men to gange. Første gang, da jeg for 16 måneder siden første gang blev forelagt idéen om mig som chefproducer på TV 2 Nyhederne. Og anden gang for ganske kort tid siden, hvor jeg fik muligheden for at vende hjem til TV 2 Fyn i en rolle som tech-chef. Det er jeg enormt ydmyg og taknemmelig for, siger Jonas Mattsson.

Sidste efterår blev Jonas Mattsson hentet til TV 2 Nyhederne som ny chefproducer på Kvægtorvet i Odense. Her har han haft ansvar for studier og afvikling og været chef for en gruppe af producere, administrative medarbejdere, lysteknikere og runnere. Undervejs har han været dybt involveret i TV 2 Nyhedernes omlægning tidligere på året. Omlægningen betød, TV 2 News nu fra klokken 19.30 produceres i Odense, hvor det før foregik fra TV 2’s afdeling på Teglholmen i København.

- Jeg har været afsindig glad for at få lov til at arbejde med ledelse på et niveau, som for mig var nyt. I et hus med enorme muskler og med en række projekter, som har været af en størrelse, jeg ikke tidligere har prøvet. Jeg har lært ekstremt meget om ledelse, medieproduktion, politik, forandringsprocesser, projektledelse, medarbejderdynamikker og ikke mindst mig selv. Det er sket i en periode, hvor jeg har været en del af den største forandring på TV 2 Nyhederne, siden TV 2 News blev skabt for 17 år siden. Nemlig den fysiske og ikke mindst mentale flytning af TV 2 News’ aftenproduktion fra Teglholmen til Odense. Det er i meget høj grad lykkedes. Jeg har på alle måder nydt de seneste 13 måneder, udtaler TV 2’s nuværende chefproducer.

Den funktion bestrider han fortsat i nogle måneder. Jonas Mattsson skifter til TV 2 Fyn senest 1. marts. Måske lidt før, men han skal medvirke til at gøre en række projekter helt færdige på Kvægtorvet før sit skifte.

En central rolle

På TV 2 Fyn vil han indgå i ledelsen med chefredaktør Lasse Hørbye, nyhedschef Jakob Herskind, økonomichef Dorthe Buekjær Jørgensen, administrationschef Anne Kastrup Mensbo og direktør Esben Seerup. Jonas Mattsson får personaleansvar for alle fotografer, producere, grafikere, TV 2 Fyns R&D-team og Support-afdelingen.

- Jeg glæder mig til at kunne tage hul på et nyt kapitel i en ny rolle i et hus, jeg heldigvis kender rigtig godt, og som jeg har savnet i den tid, jeg har været væk. Jeg glæder mig til at kunne tage alle de gode læringer og erfaringer, jeg har gjort mig, med mig ind i et hus, som på mange måder står mit hjerte nært. Jeg ser frem til at bidrage til fortsættelse af den gode udvikling, som huset har været i den seneste årrække og være med til at forløse det kæmpestore potentiale, jeg oplever, at huset har. TV 2 Fyn skal blive ved med at udfordre måden, der produceres på, og turde tage chancer op imod ny teknologi. Vi skal hele tiden udvikle måden, vi fortæller historier på. Ny og smartere teknologi skal være med til at understøtte og udvikle TV 2 Fyns storytelling. Og den opgave glæder jeg mig til at tage fat på, siger Mattsson.

Privat bor Jonas Mattsson i Odense SØ med kæreste og to børn på fem og otte år. Familien bor kun få kilometer fra TV 2 Fyns domicil på Olfert Fischers Vej. Som barn gik Jonas på Hunderupskolen i Odense. Han er matematisk student fra Sct. Knuds Gymnasium og læste medievidenskab på Syddansk Universitet i fire år, før han skiftede til den ”rigtige” mediebranche via sin FTP-uddannelse på stationen, som han nu vender tilbage til.

Jonas Mattsson afløser på TV 2 Fyn Michael Jensen, som tidligere i november skiftede til en ny position i Media City Odense. Her forbereder Jensen i de kommende måneder, sammen med flere andre MCO- og SDU-relaterede nøglepersoner, overgangen til en ny ledelse af Media City Odense, når direktør Anne Dyrehauge stopper pr. 31. marts.