TV 2 Fyn inviterer til debat: Hent dine gratis billetter her

Vi har inviteret politikere fra alle 14 partier til fem debatter om de emner, der optager fynboerne i valgkampen.

Skal vi for eksempel have mere nærpoliti i de fynske kommuner?

Hvad gør vi med bandekonflikten?

Hvem skal passe samfundets ældste?

Og skal det være gratis at køre over Storebæltsbroen?

Der er masser at debattere – og ligesom ved kommunalvalget sørger TV 2 Fyn for, at der også bliver fokus på løsninger, når vi beder politikerne diskutere deres uenigheder - og arbejde sammen om at finde løsninger.

Vi mangler bare dig og resten af de publikummer, der ved hver debat kommer helt tæt på fremtidens lovgivere.

Her i artiklen kan du bestille dine gratis billetter til en eller flere af de fem debatter.

Sådan gør du

Politikerne skal debattere fem af de emner, som fylder mest hos fynboerne: blandt andet sundhed, infrastruktur og tryghed.

Det vil være nødvendigt at afsætte i alt to timer fra ankomst og til vi siger tak for besøget. TV 2 Fyn byder på vand, the og kaffe.

Torsdag den 13. oktober kl. 13.15

Adresse: Olfert Fischers Vej 31, 5220 Odense SØ

Tirsdag den 18. oktober kl. 13.15

Adresse: Olfert Fischers Vej 31, 5220 Odense SØ

Torsdag den 20. oktober kl. 13.15

Adresse: Olfert Fischers Vej 31, 5220 Odense SØ

Tirsdag den 25. oktober kl. 13.15

Adresse: Olfert Fischers Vej 31, 5220 Odense SØ

Torsdag den 27. oktober kl. 13.15

Adresse: Olfert Fischers Vej 31, 5220 Odense SØ

Hvis alt det ikke er nok for dig, kan du den 31. oktober - dagen inden valget - komme med til "Det sidste ord", som er en stor debat mellem repræsentanter fra 14 partier.

Debatten afholdes på TV 2 Fyn, og du kan holde øje med siden her for at se, hvornår det bliver muligt at reservere dine billetter.

I tvivl om, hvor krydset skal sættes? Så tag kandidattesten og se, hvilket kandidat du er mest enig med.