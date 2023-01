TV 2 Fyn opruster med SoMe-profil fra DR

Néte Gerlach bliver ny redaktør for sociale medier og digital udvikling på TV 2 Fyn. Det sker for at sætte yderligere fart på mediehusets digitale transformation.



Néte Gerlach bliver daglig leder for stationens udviklingsafdeling, hvor udviklere, journalister og visuelle kræfter arbejder målrettet med at udvikle nye formater og arbejdsmetoder, der understøtter den digitale omstilling for TV 2 Fyn.

Samtidig får Néte Gerlach det strategiske ansvar for TV 2 Fyns tilstedeværelse på sociale medier. Her skal hun blandt andet være med til at udarbejde nye arbejdsgange og opkvalificere medarbejdere.

– Vi har store ambitioner for sociale medier, hvor vi ikke bare vil publicere indhold, men også gå i dialog med brugerne. Det er Néte den helt rigtige til. Hun er én af landets skarpeste indenfor hendes felt, hvor hun har skabt resultater, som de fleste kun tør drømme om på blandt andet Instagram. Samtidig er hun en erfaren leder, der kan få det bedste ud af alle omkring hende, siger Hans Christian Kromann, digital redaktionschef på TV 2 Fyn.

Nye standarder for public service

Néte Gerlach er uddannet cand.mag i medievidenskab og arbejdet med sociale medier som teamleder eller redaktør siden 2015. De første tre år hos TV 2 Danmark og de seneste fem år i DR Nyheder som redaktør for sociale medier.

– Hos TV 2 Fyn er der en kompromisløs vilje til at nå fynboerne og levere førsteklasses public service. Ambitionerne er tårnhøje, og der er et mod til at turde at gå andre veje, som jeg ikke har set før. Jeg ser en stor mulighed i at være med på den rejse, som TV 2 Fyn nu starter på, og jeg glæder mig usigeligt meget til at være en del af holdet og sammen med dem sætte nye standarder for, hvad public service er i anno 2023, siger Néte Gerlach.

– Selv om seertallene i vores traditionelle nyhedsudsendelser på TV 2 Fyn i 2022 stadig er på et meget højt niveau, er fremtiden for TV 2 Fyn digital. Det afspejler vores nye Strategi 2024 i alle hjørner. Vi skal ud med vores indhold til fynboer og danskere på alle tænkelige digitale og sociale platformsmåder. Det er Nétes erfaring, kompetencer og idérigdom et vigtigt skridt i retning af, siger Esben Seerup, direktør på TV 2 Fyn.

Néte Gerlach bor med mand og barn på Nordøstfyn og begynder på TV 2 Fyn 1. februar.

Inden jul præsenterede TV 2 Fyn også en ny samfundsredaktør.