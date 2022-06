TV 2 Fyn opruster på Christiansborg med egen reporter

For første gang får TV 2 Fyn sig helt egen fagreporter, som skal styrke den politiske dækning fra Christiansborg.

Det sker, når 25-årige Emilie Foxil efter sommerferien rykker ind på TV 2's redaktion på Christiansborg.

- Jeg er enormt glad for denne mulighed og glæder mig til at være fynboernes øjne og ører på Christiansborg. Folk har store mængder af information at forholde sig til i hverdagen, og derfor ser jeg det som en af vores fornemste opgaver at give overblik over det komplekse og nuancerede. Gennem både kritiske og konstruktive spørgsmål - og på tværs af platforme. Jeg glæder mig til at formidle de politiske debatter og beslutninger, som kan føles langt væk fra Fyn, så det bliver konkret og vedkommende, siger Emilie Foxil.



Hun er uddannet journalist fra Syddansk Universitet i 2020 og var i praktik på TV 2 Fyn, hvor hun blandt andet brugte et par måneder på netop Christiansborg. Hun har de seneste to år arbejdet for TV 2 Fyns ungdomsredaktion, Bemærk, hvor hun under kommunalvalget i 2021 var vært på scenen ved ti live-debatter i de ti fynske kommuner.

Derfor er ansættelsen af Emilie Foxil på Christiansborg helt naturlig.

- TV 2 Fyn har gennem flere år prioriteret den politiske journalistik højt. Derfor er det helt naturligt, at vi med et folketingsvalg i sigte opruster yderligere med en 100 procent dedikeret politisk reporter, der skal koble de nationale dagsordener med den fynske virkelighed. At vi oven i købet er så heldige, at det bliver Emilie Foxil, som er ekstremt stærk, når det kommer til formidling af komplekse problemstillinger, gør blot det hele meget bedre. Jeg glæder mig rigtig meget til at få Emilie placeret fast på Christiansborg, siger TV 2 Fyns nyhedschef, Jakob Herskind.



I 2017 eksperimenterede TV 2 Fyn, TV 2 Nord og TV 2 om samarbejde med Thomas Funding i en deltidsrolle. Siden har Katrine Fuglsang og senest Maiken Brusgaard været ansat i lignende stillinger.

Nu oprustes den fynske, politiske dækning så med Emilie Foxil, som vil flytte til København hen over sommeren.